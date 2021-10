'Đây chính là nhảy đường phố': Dancer người Việt MT-Pop ghi điểm cho đội Trương Nghệ Hưng

25 phút trước Thị trường tiêu dùng

Tập đoàn Epson luôn dẫn đầu thị phần máy in màu tại Việt Nam và Đông Nam Á. Theo nghiên cứu của IDC, Epson chiếm 51% thị phần trong năm 2019 tại Việt Nam. Điều gì đã giúp cho những chiếc máy in chiếm thị phần lớn? Máy in Epson L805 – dòng sản phẩm này có mang những đặc điểm nổi bật của hãng như công nghệ in đời mới không? Cùng tìm hiểu qua bài viết này.