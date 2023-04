Dawn tuyên bố còn yêu Hyuna dù đã chia tay, đài MBC 'bóc' chỉ là chiêu trò

Mới đây nhất, Dawn xuất hiện trong chương trình Look Me Up để quảng bá album mới, không quên thừa nhận anh còn yêu Hyuna: "Tôi vẫn yêu cô ấy. Kể cả chúng tôi có chia tay, quay lại, hay mối quan hệ là gì cũng không quan trọng. Tôi yêu Hyuna vì con người cô ấy, dù có ở bên nhau hay rẽ 2 con đường thì tôi vẫn mãi yêu Hyuna".

Tuy nhiên khi khán giả chưa kịp cảm động, đài MBC đã ngán ngẩm lên tiếng, chỉ trích đây chỉ là chiêu trò marketing: "Tình yêu của Hyuna và Dawn chưa có dấu hiệu kết thúc. Công chúng không còn muốn cập nhật tin tức về họ và bắt đầu thấy mệt mỏi. Dawn còn viết ca khúc ngọt ngào tặng bạn gái cũ, nhưng đó chẳng phải là chiêu trò marketing đội lốt tình yêu hay sao?".