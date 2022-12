Dawn tiết lộ lý do cùng HyunA rời công ty của PSY

Khi được hỏi liệu có lời mời gọi nào từ các công ty lớn sau khi chia tay P NATION hay không, idol sinh năm 1994 nói: "May là có một số. Nhưng tôi cũng lo lắng. Không biết nên chọn công ty nào tốt hơn. Gia nhập một công ty lớn không phải là một điều tốt sao?"

Sau khi rời CUBE Entertainment, Dawn cùng bạn gái cũ gia nhập công ty của PSY vào tháng 1/2019. Khi còn hợp tác với P NATION, anh đã ra mắt một vài dự án solo như MONEY (11/2019), EP DAWNDIDIDAWN (10/2020),...

Đặc biệt, EP song ca giữa Dawn và HyunA - 1+1=1 đã trở thành album bán chạy thứ hai do P NATION sản xuất, chỉ đứng sau I'm Not Cool của HyunA với 20.574 bản. Vào tháng 6 năm nay, Dawn một lần nữa được comeback solo với single Stupid Cool, có bài hát chủ đề cùng tên do anh ấy sáng tác và viết lời. Đĩa đơn này là bản phát hành cuối cùng của anh ấy dưới công ty của PSY.