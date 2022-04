David Beckham tặng quà cưới cho con "lời to" như thế mà còn... "tiếc của"

Chiếc xe hơi trị giá vào khoảng 500.000 USD (tương đương gần 11,5 tỷ đồng). Ngay khi chiếc xe xuất hiện tại biệt thự "trăm triệu đô" của nhà cô dâu, chiếc xe đã thu hút mọi sự quan tâm chú ý của giới truyền thông.

Sau ngày diễn ra hôn lễ chính thức, khi chỉ còn người thân và khách khứa thân thiết lưu lại biệt thự dự tiệc chia tay, vợ chồng Beckham đã cùng nhau chạy thử chiếc xe hơi đời cổ trước khi trao tặng món quà cưới cho vợ chồng cậu con trai cả.

Vợ chồng Brooklyn phấn khích nhận quà và ngay lập tức lái xe đi một vòng. Đương nhiên, những hình ảnh thú vị này sẽ được các thợ săn ảnh ghi lại và ngay lập tức xuất hiện trên các tờ tin tức quốc tế.

Toàn bộ diện mạo chiếc xe cùng sự xuất hiện của cặp vợ chồng mới cưới được các thợ săn ảnh "chăm sóc" ở từng góc độ, chắc chắn không thiếu góc chụp... đuôi xe khi cặp vợ chồng chạy xe đi xa dần. Ở nơi đuôi xe ấy, có... tấm biển in hình logo công ty sửa chữa - lắp ráp xe hơi mà David đang nắm giữ cổ phần.

Nếu có ai lo lắng rằng nhà Beckham đã chi tiêu quá tốn kém cho món quà cưới, thì họ nên suy nghĩ lại. Trong động thái tặng quà cưới của nhà Beckham, nhiều người xuýt xoa vì chiếc xe quá đắt, nhưng đó cũng chỉ là một cách "đáp lễ" của nhà trai, sau khi nhà gái đã chi ra toàn bộ số tiền tổ chức hôn lễ, ước tính vào khoảng 4 triệu USD (tương đương 91 tỷ đồng).

Ngay sau hôn lễ của con trai cả Brooklyn, vợ chồng David Beckham liền đi nghỉ ở Bahamas nhân dịp sinh nhật Victoria (Ảnh: Hello).

Không những thế, David Beckham còn có cơ hội quảng bá về một hạng mục đầu tư mới của mình. Quả thực, bỗng nhiên truyền thông - công chúng đều đồng loạt tìm hiểu về hình ảnh logo xuất hiện ở tấm biển gắn nơi đuôi xe. Bỗng nhiên, công ty nơi Beckham góp vốn được nhắc tới trên khắp các tờ tin tức quốc tế.

"Brand it like Beckham!" (Làm thương hiệu như Beckham) là dòng tít của tờ tin tức Daily Mail (Anh) khi đề cập tới động thái tặng quà cưới của nhà Beckham, dòng tít này lấy cảm hứng từ tên của bộ phim "Bend It Like Beckham" (Sút như Beckham" (2002). Giờ đây, David Beckham còn nhắc trực diện tới tên công ty thực hiện chiếc xe trong một đăng tải mới trên tài khoản mạng xã hội của mình.

Quả thực, Beckham đã kết hợp khéo léo nhiều mục đích trong một món quà cưới xa xỉ, hào nhoáng, vừa để đáp lễ nhà gái, vừa trưng trổ được với truyền thông - công chúng quốc tế, và vừa dẫn dắt dư luận để mọi người biết tới một hạng mục đầu tư mới của mình. Các tờ tin tức đều nhận định rằng Beckham đã tạo nên một cú hích rất giá trị cho tên tuổi của công ty sửa xe mà anh góp vốn.