David Beckham bị ‘ném đá’ khi đăng ảnh hôn môi con gái 10 tuổi

David Beckham nổi tiếng yêu chiều cô con gái út Harper. Cựu danh thủ nói vì Harper ít tuổi nhất nhà, lại là con gái duy nhất nên được bố mẹ và các anh quan tâm, chăm sóc chu đáo.

Your browser does not support the video tag.

Thúy Ngọc