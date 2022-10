Đầu tư xây dựng sản phẩm dịch vụ du lịch mới lạ, độc đáo tại quần đảo Nam Du

Nam Du có cảnh quan thiên nhiên phong phú, tiềm năng phát triển các loại hình du lịch như du lịch khám phá, nghỉ dưỡng, sinh thái, vườn đồi, leo núi, thể thao dưới nước… tại Bãi Mến, Bãi Nhum, Bãi Đất Đỏ, Bãi Sỏi (xã An Sơn), Bãi Chướng, Bãi Nồm, Bãi Đá Đen, Bãi Nam của Hòn Mấu, Bãi Nam, Bãi Bấc của Hòn Dầu và Hòn Đụng, Hòn Lò, Bờ Đập (xã Nam Du).



Nơi đây còn có điểm tham quan leo núi hấp dẫn như dốc Ông Tình, đỉnh Ra đa, ngọn hải đăng cao 390 m so với mặt nước biển, hệ thống rừng nguyên sinh đa dạng của Hòn Dầu. Tại đây còn có các cơ sở tín ngưỡng dân gian mang đậm nét văn hóa biển đảo như Miếu Bà Chúa xứ Hòn Ngang, Lăng Ông Nam Hải Hòn Mấu (Nam Du), miếu Bà Chúa xứ, miếu Ông Bổn, Dinh Ông Nam Hải (An Sơn)…



Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, sau 4 năm từ khi quần đảo Nam Du được công nhận là Khu du lịch địa phương, lượng khách đến tham quan, du lịch ngày càng tăng. Từ năm 2018-2021, Khu Du lịch quần đảo Nam Du đón trên 603.900 lượt khách, trong đó có 1.050 lượt khách nước ngoài; tổng doanh thu đạt gần 584 tỷ đồng. Riêng 8 tháng năm 2022, lượng khách du lịch đến quần đảo Nam Du là trên 106.500 lượt, tăng 101,4% so cùng kỳ năm 2021, doanh thu đạt gần 180 tỷ đồng. Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tuy quy mô không lớn nhưng chất lượng dịch vụ không ngừng được cải thiện, từng bước đáp ứng nhu cầu của du khách.