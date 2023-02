Đầu tư tiền tỷ mở quán karaoke, hoạt động được 9 ngày thì bị đóng cửa

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về công tác rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC&CNCH) trên phạm vi toàn quốc; Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cũng có công văn hướng dẫn về việc tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường.

Tại Thanh Hóa, cơ quan chức năng đã đồng loạt vào cuộc kiểm tra. Qua kiểm tra, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 850 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, bar. Trong đó, Công an tỉnh quản lý về phòng cháy chữa cháy đối với 290 cơ sở; UBND các xã, phường, thị trấn quản lý 565 cơ sở.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa, từ 16/8 đến 15/12/2022, cơ quan chức năng tiến hành 1.746 lượt kiểm tra/852 cơ sở. Quá trình kiểm tra phát hiện 415 cơ sở vi phạm. Đồng thời xử phạt hành chính với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ hoạt động 11 cơ sở (trong đó có 9 cơ sở vi phạm về PCCC).

Về vấn đề nhiều quán karaoke đồng loạt đóng cửa, theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, trong quá trình kiểm tra, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tự thấy không đảm bảo an toàn PCCC đã chủ động xin dừng hoạt động để khắc phục các tồn tại.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu công an tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh, kiểm tra đối với một số cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ cao, cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí tập trung đông người trên địa bàn.

Quá trình kiểm tra cần kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết xử lý vi phạm hành chính; tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với các cơ sở vi phạm nghiêm trọng.

Thông tư số 147/2020/TT-BCA, ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định biện pháp đảm bảo an toàn PCCC&CNCH đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, gồm: Điều kiện an toàn, thiết kế, thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu, bố trí lực lượng phòng cháy và chữa cháy; kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH và trách nhiệm của công an các đơn vị, địa phương.

Ngoài ra, các cơ sở cần đảm bảo đầy đủ về phương tiện PCCC như: Bình chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, phương tiện cứu người, mặt nạ lọc độc, phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn, phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ (tùy vào quy mô của cơ sở kinh doanh sẽ áp dụng các phương tiện PCCC theo quy định).