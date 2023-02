Đầu tư thông minh - Để thành công về tài chính trong thế giới biến động

Đó là nơi các nhà đầu tư thường bước vào khi bữa tiệc sắp tàn. Họ bỏ lỡ toàn bộ lợi nhuận và gánh đủ tất cả các khoản lỗ. Chưa kể, nơi đó có không ít "chuyên gia tư vấn'' tự tiếp thị bản thân như những người ngay thẳng nhưng thực tế lại là "những kẻ chuyên lợi dụng sự nhập nhằng trong bộ luật hiện hành để bán các sản phẩm tài chính mang lại lợi ích riêng cho cá nhân họ".

Đầu tư thông minh - Chuyên gia tài chính hướng dẫn cách tránh bị "cá mập" ăn thịt

Trong Đầu tư thông minh, Anthony đã thể hiện tài năng độc đáo của mình trong việc biến những điều phức tạp trở nên đơn giản khi chắt lọc tư tưởng của những nhà đầu tư xuất sắc nhất thế giới thành những bài học thực tế mang lại lợi ích cho cả những nhà đầu tư mới vào nghề lẫn những chuyên gia sành sỏi.

Ngoài ra, cuốn sách còn cung cấp tất cả thông tin cần thiết để bạn tự bảo vệ bản thân khỏi những con sói đội lốt cừu. Quan trọng không kém, ông còn chia sẻ một số công cụ và tiêu chí giúp chúng ta xác định những chuyên gia tư vấn trung thực và không xung đột lợi ích, những người thật sự quan tâm đến lợi ích cao nhất của bạn.

Giống như Warren Buffet từng đùa rằng, bạn không bao giờ muốn hỏi thợ cắt tóc về việc mình có cần cắt tóc hay không. Các chuyên gia môi giới tài chính là thợ cắt tóc của thế giới tài chính. Họ được đào tạo và được khuyến khích bán hàng, bất kể bạn có cần thứ họ đang bán hay không.

Cùng với Đường đến tự do (The Path), cuốn sách này nằm trong bộ đôi tác phẩm của Anthony Robbins về đề tài phát triển bản thân thông qua tự do tài chính. Thông qua cuốn sách, bạn có thể kiểm soát thị trường bằng cách tự giáo dục bản thân, nghiên cứu các mô hình dài hạn của thị trường, mô phỏng kinh nghiệm của các nhà đầu tư xuất sắc nhất và đưa ra những quyết định hợp lý dựa trên sự hiểu biết về những yếu tố tạo ra tính hiệu quả của những quyết định đó trong nhiều thập niên qua.