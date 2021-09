Đầu tư thời giãn cách: Bất động sản vẫn hút giới đầu tư 

Xu hướng “rời phố” lên ngôi

Dịch Covid-19 không chỉ ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, mà còn kéo theo sự thay đổi mạnh mẽ về thói quen và nếp sống của người dân thành thị. Riêng trong BĐS, dịch bệnh đã tạo cú hích lên thị trường khi một bộ phận lớn nhà đầu tư dần có xu hướng chuyển dịch về vùng ven.

Theo các chuyên gia, khi các căn bệnh liên quan đến đường hô hấp gia tăng, không gian sống đóng vai trò vô cùng quan trọng khi chọn mua BĐS. Vì thế, khách hàng dù mua với mục đích để ở hay đầu tư đều có xu hướng tìm kiếm các sản phẩm vừa xanh vừa tiện lợi và gần trung tâm.

Nằm liền kề TP.HCM, chỉ với 20 phút di chuyển vào khu vực trung tâm, The Sol City được phát triển bởi Tập đoàn Thắng Lợi là một trong những dự án vùng ven được nhiều nhà đầu tư lẫn người có nhu cầu ở thực quan tâm trong suốt thời gian qua. Có nhiều lý do khiến khu đô thị vệ tinh này trở nên hút khách ngay trong đại dịch. Đầu tiên chính là vị trí, liền kề Phú Mỹ Hưng hoa lệ, dự hưởng lợi hệ thống hạ tầng khi nằm trên tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành, kết nối trực tiếp với Cảng quốc tế Long An - 835B - Vành đai 4 trong tương lai.