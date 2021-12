Đấu trí với kẻ có 2 tiền án, mắc bệnh hiểm nghèo vẫn buôn ma túy

Nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, bằng sự mưu trí và tỉ mỉ, Công an thị trấn Thường Tín (Hà Nội) phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma tuý và Công an xã Văn Tự đã bắt giữ đối tượng gây án.

Quá trình theo dõi, Công an thị trấn Thường Tín xác định đối tượng đó là Nguyễn Đăng Thảo (SN 1969, trú tại xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên), từng có 2 tiền án, đang được hoãn thi hành án do mắc bệnh hiểm nghèo. Đồng thời, xác định các dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý. Từ thông tin thu thập được, Công an thị trấn Thường Tín đã báo cáo Ban chỉ huy Công an huyện Thường Tín, phối hợp với Đội điều tra ma túy kinh tế cùng phối hợp phá án.

Khoảng 16h ngày 15/2, Nguyễn Đăng Thảo rời khỏi nhà, mọi di biến động của đối tượng đều được Công an thị trấn Thường Tín phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma tuý nắm bắt. Khi đến trước cổng làng nghề Nguyên Hanh, Văn Tự, Thường Tín, đối tượng gặp một người đàn ông. Ngay lúc này, tổ công tác của hai đơn vị phối hợp đã tiến hành bắt giữ, thu tang vật là 1 gói ma túy “đá”. Khám xét tại chỗ, Công an tìm thấy thêm nhiều túi nion đựng ma túy đá được Thảo giấu trong túi quần, túi áo và cốp xe máy.