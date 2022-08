Đấu thầu thuốc, vật tư y tế còn có chuyện 'dao mổ trĩ cứ mổ là chảy máu'

Nguyên nhân do các nhà thầu có công văn không cung cấp được hàng do yếu tố bất khả kháng như ảnh hưởng dịch Covid-19, một số mặt hàng không có nhà thầu tham dự do công ty không có hàng, không đạt kỹ thuật do số đăng ký, GMP hết hiệu lực, thuốc chào vượt giá kế hoạch là giá trúng thầu trong vòng 12 tháng…

Tại Bệnh viện A – bệnh viện đa khoa hạng 1 của tỉnh, một số thuốc biệt dược gốc, hoá chất chưa có kết quả thầu.

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên - bệnh viện hạng Đặc biệt thuộc Bộ Y tế - số lượng danh mục vật tư y tế, hoá chất không lựa chọn được nhà thầu là gần 800, tương đương 40% tổng mời thầu. Một số thuốc hiếm, thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần cung ứng gián đoạn gây khó khăn cho điều trị.

Bệnh viện Y học cổ truyền và một số bệnh viện có khám chữa bệnh y học cổ truyền tại Thái Nguyên có tình trạng vị thuốc cổ truyền còn tồn kho tại đơn vị nhưng chưa có giấy đăng ký lưu hành; hoặc vị thuốc đã trúng thầu nhưng nhà thầu không cung ứng do chưa có giấy đăng ký lưu hành nên chưa được sử dụng theo quy định tại Thông tư 38 năm 2021 của Bộ Y tế.