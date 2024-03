Dâu tây đứng số 1 về tồn dư thuốc trừ sâu tại Mỹ, chuyên gia Việt chỉ cách chọn và dùng dâu tây an toàn

Các loại dâu tây nhập khẩu phải vận chuyển xa, nguy cơ dùng chất bảo quản là rất cao. Ảnh minh họa.

Thông thường, để dâu tây không bị hỏng và giúp diệt được các vi sinh vật làm quả thối, các thương lái sẽ dùng thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất Abamectin để bảo quản. Loại này dù được đăng ký phòng trừ sâu hại trên cây trồng nhưng không được phép sử dụng trên rau quả sau khi đã thu hoạch.

PGS Thịnh đặc biệt cảnh báo, dâu tây là loại quả vỏ mềm, ăn cả vỏ nên khi dùng để bảo quản thì chúng gần như hấp thụ toàn bộ hóa chất vào trong quả. Do vậy, nếu ăn quả có lượng tồn dư lớn có thể gây ngộ độc, còn ăn số lượng ít, chất độc tích tụ và tàn phá cơ thể dần dần.

Đối với cách lựa chọn dâu tây, do là loại quả dễ hỏng nên khi bảo quản trong điều kiện lạnh phù hợp (5 đến 7 độ C) sau khi thu hái thì dâu tây cũng chỉ để được tối đa 10 ngày. Do vậy, dấu hiệu nhận biết rõ nhất đó là nhìn màu sắc của quả dâu tây.