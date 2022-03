Đậu phụ nấu 7 kiểu ăn ngon 'đứt lưỡi', hơn cả cao lương mỹ vị

"Bí quyết nấu những món ăn đó là sự thương yêu, quan tâm của mình dành cho người thân. Mình hay nói vui, nhờ có 'gia vị yêu thương' ấy nên món nào cũng hấp dẫn như vậy", chị chia sẻ.



Đậu non sốt nấm kim châm: Đậu non cắt miếng, trụng qua nước sôi, vớt ra để ráo. Nấm kim châm cắt khúc, xào với ít hành boa rô. Nêm thêm nước tương, hạt nêm và hạt tiêu. Đun nhỏ lửa trong 10 phút, hòa bột năng với nước rồi đổ vào tạo độ sánh. Khi ăn rưới nước dùng lên đậu non.