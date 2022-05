Đau ở những vị trí này cần cảnh giác với bệnh ung thư

Đau đầu

Đau đầu là triệu chứng phổ biến nhất của ung thư não hoặc các khối u đã di căn đến não, nhưng chắc chắn hầu hết các cơn đau đầu không phải do ung thư.

Theo Verywell Health, đau đầu cổ điển do khối u não nghiêm trọng, tồi tệ nhất vào buổi sáng và tiến triển theo thời gian. Những cơn đau đầu này có thể trở nên trầm trọng hơn khi có các hoạt động như ho hoặc đi tiêu và có thể chỉ xảy ra ở một bên. Những người bị đau đầu liên quan đến khối u não thường có các triệu chứng khác, chẳng hạn như buồn nôn và nôn, suy nhược một bên cơ thể hoặc co giật mới khởi phát. Tuy nhiên, khối u não cũng có thể gây đau đầu không thể phân biệt được với đau đầu do căng thẳng và có thể là dấu hiệu duy nhất cho thấy có khối u.