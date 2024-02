Đầu năm, người thuê méo mặt vì giá cho thuê nhà lại tăng

Một khu chung cư ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, ngay từ đầu năm nay, giá thuê căn hộ tại một số quận đã thiết lập mặt bằng giá mới, cao hơn khoảng 5-10% so với năm 2023.

Đơn cử như dự án Vinhomes Smart City (quận Nam Từ Liêm), giá thuê căn studio đủ đồ đã tăng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, từ 6,5-7 triệu lên 7-8 triệu đồng/tháng. Với những căn hộ 2 ngủ 2 vệ sinh, giá thuê tăng từ 9-11 triệu lên 10-12 triệu đồng/tháng.

Tại quận Cầu Giấy, các dự án chung cư như Mipec Rubik, The Nine, Central Field, D'Capitale, Discovery Complex... cũng tăng giá thuê căn hộ 1-2 triệu đồng/tháng so với mấy tháng trước.