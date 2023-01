Đầu năm mới ăn cá cầu may!

Các bậc cao niên am hiểu thuật phong thủy cho hay, trong tiếng Trung, từ "ngư" được phát âm là "yu", đồng âm với từ "dư", vì vậy ăn cá tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng, may mắn trong năm tới. Chính vì vậy ăn cá sẽ mang lại nhiều may mắn tài lộc cho một năm làm ăn dư dả. Một số quan niệm còn cho rằng cá ăn trong ngày Tết đầu năm mới phải nguyên con để đảm bảo một năm mới "đầu xuôi, đuôi lọt". Song, theo cách này cũng khó thực hiện mà chỉ cần ăn cho có lệ mà thôi.

Ở quê tôi, vào những ngày Tết đầu năm mới, người ta thường lùng mua các loại cá sau đây về chế biến các món ăn vừa đổi món vừa cầu may mắn, hanh thông. Đó là các loại cá như: Cá niên, cá dềnh, cá mương, cá tràu…Sau đây là cách chế biến các loại cá nói trên:

Cá niên: Cá niên còn gọi là cá liêng, một loại cá có thân dẹp, vảy màu trắng bạc. Cá niên sống ở khu vực sông, suối, khe có thác nước chảy xiết nên cá niên rất tinh khiết. Cá niên là loại cá ngon trong tốp đầu của mức độ ngon mà cư dân miền núi ban tặng: “Nhất niên, nhì chiên, tam chình, tứ lấu” (ngon nhất là cá niên, ngon nhì là cá chiên, ngon ba là cá chình, ngon bốn là cá chạch lấu).