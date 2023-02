Đầu năm dồn dập lễ hội, chuyên gia lưu ý điều quan trọng phòng bệnh hô hấp

PGS.TS Phan Thu Phương - Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), chia sẻ một số lưu ý để đảm bảo an toàn cho bạn khi du xuân, tham gia lễ hội đầu năm.

Nguy cơ nhiễm khuẩn hô hấp cao hơn trong những không gian đông đúc và không đủ thông gió, trong khi đầu năm là thời điểm nhiều người tham gia lễ hội, liên hoan.

Để làm cho môi trường của bạn an toàn nhất có thể, cần tránh không gian kín, đông đúc và tiếp xúc gần. Tụ họp ngoài trời an toàn hơn so với trong nhà, nhất là khi không gian trong nhà nhỏ và không có lưu thông với không khí bên ngoài.

3. Đeo khẩu trang phù hợp và đúng cách

Đảm bảo khẩu trang che mũi, miệng và cằm. Rửa tay sạch sẽ trước khi đeo, sau khi tháo ra và sau khi bạn chạm vào khẩu trang. Khi bạn tháo khẩu trang, để vào túi nilon sạch, giặt hằng ngày nếu là khẩu trang vải hoặc vứt vào thùng rác nếu là khẩu trang y tế.