Dấu mốc lịch sử trong sự nghiệp của Tom Cruise ở tuổi 60

Tom Cruise phong độ ở tuổi 60.

Với thành tích ấn tượng này, Top Gun: Maverick đã chính thức soán ngôi bom tấn siêu anh hùng Doctor Strange in the Multiverse of Madness (943 triệu USD) để trở thành bộ phim có doanh thu toàn cầu cao nhất của năm 2022 (tính đến thời điểm này). Sau khi các rạp chiếu mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19, tính đến nay chỉ có Spider-Man: No Way Home và Top Gun: Maverick gia nhập câu lạc bộ tỷ USD.

Quỳnh An