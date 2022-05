Đâu là "lỗ hổng" của các tiệm vàng bị cướp?

Theo chủ tiệm vàng Sơn Trang, vào thời điểm trên, chị đang ở nhà sau đút cơm cho con ăn, chỉ có người em của chị giữ tiệm ngồi hướng mặt vào trong và tiệm không có bảo vệ. Kẻ gây án đi xe Exciter đứng ở khu vực trước tiệm trong khoảng thời gian 1 - 2 phút, nhưng do nghĩ người này chờ rút tiền (cạnh bên tiệm vàng là trụ ATM) nên không ai đề phòng. Chính vì thế, khi sự việc diễn ra, không ai kịp can thiệp hay ngăn cản…

Điều may mắn là toàn bộ diễn biến vụ cướp đã bị camera an ninh của tiệm vàng ghi nhận đầy đủ… Đồng thời, Công an cũng đã trích xuất hàng loạt camera an ninh ở các tuyến đường nghi can đi qua để thu thập thêm hình ảnh, chứng cứ. Qua đó, cơ quan Công an đã phát hiện rõ biển kiểm soát của xe gắn máy mà đối tượng dùng làm phương tiện gây án cũng như hành trình di chuyển của đối tượng này.

Sau khoảng 3 tiếng, đến 16 giờ 5 phút, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Bình Thạnh và các đơn vị liên quan đã lần theo dấu vết, bất ngờ ập vào một căn nhà ở đường số 12 phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức bắt giữ đối tượng Nguyễn Viết Cường (SN 1999; thường trú quận Bình Thạnh; hiện ngụ tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) bước đầu làm rõ hành vi phạm tội, đồng thời thu hồi số tài sản bị cướp.