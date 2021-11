Dấu hiệu ung thư phổi giai đoạn 2

Your browser does not support the audio element.

Ung thư phổi xảy ra khi các tế bào ở một số bộ phận của phổi và đường thở phát triển và phân chia ngoài tầm kiểm soát.

Phổi là một bộ phận của hệ hô hấp. Hệ thống hô hấp bao gồm các cơ quan và mô giúp một người hấp thụ oxy và loại bỏ carbon dioxide.

Theo Medical news today, khi một người thở, không khí đi vào qua mũi hoặc miệng và đi qua khí quản đến các đường dẫn khí nhỏ hơn gọi là phế quản. Phế quản phân chia để tạo thành các ống nhỏ hơn, giống như nhánh trong phổi được gọi là tiểu phế quản kết thúc bằng các túi khí gọi là phế nang.

Ung thư phổi thường hình thành trong các tế bào lót các đường dẫn khí nhỏ hơn, chẳng hạn như phế quản và một số bộ phận nhất định của phổi, chẳng hạn như tiểu phế quản hoặc phế nang.

Ung thư phổi giai đoạn 2 là khi khối u đã phát triển đến một kích thước nhất định, hoặc ung thư có thể đã lan ra ngoài phổi và vào các hạch bạch huyết. Một người bị ung thư phổi giai đoạn 2 sẽ cần điều trị khác với người bị ung thư phổi ở giai đoạn khác.