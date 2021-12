Dấu hiệu trên lưỡi cảnh báo bệnh tiềm ẩn, trong đó có Covid-19

Lưỡi trơn

Nếu miệng của bạn trông có vẻ bóng và không có vết sần nhỏ, đó là dấu hiệu của thiếu chất dinh dưỡng như sắt, vitamin B do tác động của viêm nhiễm, thuốc, bệnh celiac (gây tiêu chảy và khó chịu vùng bụng).

Nếu các mảng mịn xuất hiện cùng với mảng gồ ghề, có khả năng là một tình trạng lành tính được gọi là lưỡi địa lý.

Đau lưỡi

Đây là dấu hiệu của một số vấn đề sức khỏe như bệnh lở loét và địa y, tưa lưỡi và lưỡi địa lý. Một số loại thuốc và bệnh nhiễm trùng cũng có thể gây đau lưỡi.

Nếu có một cục u trên lưỡi và các mảng trắng kèm theo đau nhức, đó có nguy cơ là dấu hiệu của một căn bệnh nghiêm trọng cần đi khám.

Lưỡi to

Đây là hiện tượng lưỡi của bạn quá to so với miệng và thường được nhận biết bằng dấu răng ở hai bên lưỡi. Nguyên nhân có thể do nhiễm trùng, dị ứng hoặc suy giáp.