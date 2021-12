Dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư xương

Your browser does not support the audio element.

Là bộ khung nâng đỡ của cơ thể, xương cung cấp cấu trúc và hình dạng cho cơ thể, đóng vai trò là thanh giằng cho các cơ tạo ra chuyển động và bảo vệ các cơ quan nội tạng.

Hầu hết các xương đều rỗng và bao gồm một phần cứng bên ngoài (nơi chứa muối canxi), một mô xốp bên trong có chứa tủy xương (tạo ra và lưu trữ các tế bào máu) và sụn ở mỗi đầu xương (đóng vai trò như một đệm giữa các xương).