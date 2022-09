Dấu hiệu nhận biết trẻ nhiễm virus Adeno cha mẹ cần lưu ý

Số ca mắc virus Adeno tại Việt Nam

Ngày 15/09/2022, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết từ tháng 8 năm 2022 đến nay, số trẻ mắc bệnh do virus Adeno gây ra tăng đột biến.

Tính đến ngày 12/09/2022, tổng số ca nhiễm virus Adeno ghi nhận tại bệnh viện là 412 ca, nhiều hơn tổng số ca bệnh của năm 2021 và tăng hơn 44,1% so với cùng kỳ. Trong đó đã có 6 trường hợp bệnh nhân tử vong có nhiễm virus này.

Đáng chú ý, riêng trong tuần từ 05/09 đến 11/09, bệnh viện đã ghi nhận 151 trường hợp dương tính với virus Adeno, tăng gần 2,2 lần so với tuần trước đó.

Vậy, virus Adeno là gì? Làm thế nào để nhận biết dấu hiệu của bệnh do virus Adeno gây ra? Và cha mẹ cần lưu ý gì để phòng tránh bệnh cho con cái của mình?



Ảnh minh họa: Virus Adeno.

Virus Adeno là gì?

Virus Adeno là một nhóm virus phổ biến lây nhiễm qua đường giọt bắn và đường hô hấp khi mọi người tiếp xúc với nhau. Virus Adeno có thể gây bệnh ở nhiều cơ quan khác nhau trên cơ thể như niêm mạc mắt, đường thở, phổi, ruột, đường tiết niệu và hệ thần kinh. Virus Adeno là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng sốt, ho, viêm họng, viêm kết mạc (đau mắt đỏ), tiêu chảy, viêm bàng quang, viêm gan,...

Bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh do virus Adeno gây ra nhưng trẻ em thường là nhóm đối tượng dễ bị nhiễm bệnh hơn do sức đề kháng yếu. Hầu hết trẻ em đều sẽ mắc ít nhất một loại nhiễm trùng do virus Adeno gây ra.

Tình trạng nhiễm trùng thường chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ và tự khỏi sau vài ngày. Tuy nhiên, bệnh cũng có thể trở nên nghiêm trọng hơn và gây ra nhiều biến chứng nặng nề nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời.