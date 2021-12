Dấu hiệu nào phải cho trẻ nhập viện sau tiêm vắc xin phòng Covid-19?

Video: Hướng dẫn tự theo dõi sau tiêm vắc xin phòng Covid-19

Bộ Y tế, ngày 6/12, hướng dẫn theo dõi sức khỏe sau tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Theo đó, trẻ cần được theo dõi 28 ngày sau tiêm, đặc biệt 7 ngày đầu.

Liên hệ cấp cứu hoặc trạm y tế lưu động nếu trẻ có các triệu chứng sau: ở miệng tê quanh môi hoặc lưỡi; da có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ hoặc tím tái hoặc đỏ da, chảy máu, xuất huyết dưới da; ở họng có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó.