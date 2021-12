Dấu hiệu lo lắng sau khi ăn có thể là triệu chứng của ung thư dạ dày

Your browser does not support the audio element.

Một trong những yếu tố nguy cơ chính của ung thư dạ dày là tuổi tác, với nam giới trên 50 tuổi có nhiều khả năng được chẩn đoán mắc bệnh này nhất. Những người có tiền sử gia đình như cha mẹ hoặc anh chị em mắc bệnh ung thư cũng có nhiều khả năng có nguy cơ mắc bệnh hơn.

Mặc dù các triệu chứng của bệnh ung thư dạ dày rất thường khó phát hiện ra, nhưng một trong những dấu hiệu nhận biết chính là chứng nôn nao sau khi bạn ăn thức ăn.

Các triệu chứng của ung thư dạ dày là gì?

Ngoài cảm giác buồn nôn sau khi ăn, còn có nhiều triệu chứng ung thư dạ dày khác có thể xảy ra như: