Dấu hiệu ít biết của Omicron dễ bị nhầm với ngộ độc thực phẩm

Đa số những người nhiễm Omicron đang có các triệu chứng giống cảm lạnh thông thường. Nhưng giới khoa học cảnh báo, có một dấu hiệu ít được biết đến của biến thể này khiến bạn cảm thấy như thể bị ngộ độc thực phẩm.

Một số bệnh nhân nhiễm Omicron có bất ổn đường ruột. Ảnh minh họa: UPMC

Các chuyên gia trong lĩnh vực y tế nhận định, nhiễm Omicron dẫn đến bất ổn liên quan tới đường hô hấp. Theo thống kê ở Anh, 3 dấu hiệu phổ biến nhất là ho, mệt mỏi, đau đầu.



Trong khi đó, bác sĩ người Mỹ, Bill Admire, thông tin, hầu hết những người mắc biến thể Delta sẽ gặp phải một số vấn đề về hô hấp - chủ yếu là đường hô hấp trên.



Nhưng với Omicron, những bệnh nhân có vấn đề ở tiêu hóa đang gia tăng và có nhiều triệu chứng hơn. Vị bác sĩ này giải thích, đau bụng, buồn nôn, nôn mửa, chán ăn và tiêu chảy đều có thể là dấu hiệu của Covid-19.



Mặc dù buồn nôn hoặc nôn mửa có khả năng không phải là dấu hiệu chính của Omicron nhưng chúng xuất hiện cùng với các triệu chứng khác.



Trên tạp chí Vi sinh, Miễn dịch học và Nhiễm trùng, các chuyên gia cho biết, buồn nôn và nôn là 2 trong số các triệu chứng phổ biến bên cạnh các dấu hiệu quan trọng khác của Covid-19 như đau họng, mất vị giác/khứu giác.



Tình trạng đó có thể do cơ thể phản ứng gây viêm do nhiễm virus.



Khi có nhiều biến thể xuất hiện, nhiều triệu chứng có nguy cơ bộc lộ hơn - như đau nhức cơ, các vấn đề về đường ruột và chóng mặt.



Giáo sư Tim Spector, nhà khoa học chính của Ứng dụng Nghiên cứu Triệu chứng Covid-19, nói: “Các ca nhiễm Omicron có triệu chứng đau họng và khàn giọng đã gia tăng đáng kể so với các biến thể khác. Người bệnh thường cảm thấy ngứa và rất đau họng”.



Được ghi nhận lần đầu ở Nam Phi, Omicron đã nhanh chóng thống trị ở nhiều nước. Hiện các nhà khoa học đã ghi nhận 4 nhánh trực thuộc biến thể này.



Trong thời gian gần đây, phiên bản BA.2 của Omicron bắt đầu gây chú ý khi trở nên phổ biến ở Đan Mạch, Mỹ (gần 50% số ca nhiễm mới). Nếu như phiên bản gốc BA.1 có thể phát hiện trực tiếp bằng xét nghiệm PCR thì BA.2 cần tới giải trình tự gen. Thêm vào đó, BA.2 có khả năng lây nhiễm gấp 1,5 lần BA.1.