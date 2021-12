Dấu hiệu đau bụng đơn giản có thể cảnh báo loại ung thư chết người

Your browser does not support the audio element.

Triệu chứng của ung thư tụy giai đoạn sớm thường nghèo nàn. Khi bệnh lan tràn, triệu chứng lâm sàng khá đa dạng, thay đổi tùy theo vị trí khối u và mức độ lan rộng của nó. Theo thống kê, 60-70% u nằm ở vùng đầu tụy, 20-25% nằm ở thân/đuôi tụy, u chiếm toàn bộ thể tích của tụy chiếm tỉ lệ thấp,

Trong các dấu hiệu cảnh báo ung thư tụy, đau bụng là dấu hiệu thường gặp nhất. Tuy nhiên, đây cũng chính là dấu hiệu dễ bị bỏ qua, bởi có thể nhầm lẫn với nhiều bệnh lý đường tiêu hóa khác.

Đặc điểm của cơn đau bụng cảnh báo ung thư tụy như thế nào? Với ung thư tụy, đau bụng thường bắt đầu xuất hiện trước khi phát hiện bệnh khoảng 1- 2 tháng và tăng dần theo tiến triển của bệnh nhưng ban đầu thường chỉ đau thoáng qua vùng thượng vị nên dễ nhầm với viêm dạ dày.