Dấu hiệu cho thấy hóa trị không hiệu quả

Your browser does not support the audio element.

Các dấu hiệu cho thấy bệnh ung thư của một người không đáp ứng với hóa trị liệu bao gồm:

- Một khối u phát triển hoặc không thu nhỏ

- Ung thư lây lan sang các khu vực khác của cơ thể, một quá trình được gọi là di căn

- Các triệu chứng ung thư trở lại

- Các triệu chứng bổ sung xuất hiện