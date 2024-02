Dấu hiệu cho thấy con bạn bị thiếu chất dinh dưỡng vi lượng

TS. Vaidehi Dande - Bác sĩ nhi khoa tại Phòng khám Care For You (Mumbai, Ấn Độ) - cho biết, chất dinh dưỡng vi lượng dù chỉ chiếm một lượng nhỏ trong cơ thể nhưng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng, duy trì và nâng cao sức khỏe, phát triển trí tuệ ở mọi độ tuổi, đặc biệt là trẻ nhỏ. Do vậy, việc cha mẹ nhận biết trẻ thiếu vi chất dinh dưỡng là hết sức quan trọng.

Chất dinh dưỡng vi lượng là gì? Chất dinh dưỡng vi lượng (hay còn gọi là vi chất dinh dưỡng) có vai trò rất quan trọng trong quá trình tăng trưởng, phát triển trí tuệ, duy trì, nâng cao sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Các vi chất dinh dưỡng bao gồm những loại vitamin tan trong nước như vitamin nhóm B, C và các vitamin tan trong chất béo là vitamin A, D, E, K... nhóm các nguyên tố khoáng chất như canxi, đồng, sắt, photpho, kẽm, selen... Dấu hiệu thiếu chất dinh dưỡng vi lượng ở trẻ TS. Vaidehi Dande đã chỉ ra những dấu hiệu thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em như sau: - Trẻ chậm tăng cân. - Trẻ chậm phát triển chiều cao. - Trẻ hay bị ốm hoặc mắc các bệnh nhiễm trùng như viêm họng, viêm mũi họng kéo dài hoặc tiêu chảy tái diễn. - Rụng tóc, quấy khóc đêm và ra mồ hôi trộm, khó ngủ. - Da xanh, tóc khô và móng tay dễ gãy. - Đau nhức xương khớp, biến dạng xương, biến dạng lồng ngực. TS. Vaidehi Dande khẳng định, khi trẻ có những biểu hiện trên thì cha mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện để kiểm tra xem trẻ có thiếu chất dinh dưỡng vi lượng hay không và thiếu vi chất gì, để từ đó có biện pháp bổ sung, can thiệp kịp thời. Các loại vi chất dinh dưỡng có thể thiếu hụt ở trẻ Dưới đây là các loại thiếu hụt vi chất dinh dưỡng thường gặp ở trẻ em: Thiếu vitamin D: Các triệu chứng ban đầu như đau nhức, chậm phát triển vận động và chậm mọc răng ở trẻ sơ sinh. Sự thiếu hụt trầm trọng vitamin D có thể gây ra các triệu chứng nghiêm trọng như co giật ở trẻ sơ sinh và biến dạng xương sau này. Nó cũng làm trẻ tăng nguy cơ thở khò khè và hen suyễn dẫn đến phải nhập viện. Thiếu sắt: Thiếu sắt có thể dẫn đến kém ăn, kém tập trung, suy nhược, mệt mỏi, chậm phát triển... Việc thiếu hụt nghiêm trọng sắt trong cơ thể có thể gây ra nồng độ oxy thấp và suy tim. Thiếu vitamin A: Thiếu vitamin A có thể gây quáng gà, tổn thương giác mạc và còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng phổi và đường hô hấp.