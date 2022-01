Dấu hiệu cảnh báo ung thư xương ngoài cơn đau

Your browser does not support the audio element.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư xương có thể bao gồm đau ở trong khu vực của khối u, cảm giác đau nhức, cơn đau có thể trở nên tồi tệ hơn khi hoạt động hoặc thậm chí đánh thức bạn vào ban đêm.

Theo Webmd, các triệu chứng khác liên quan đến khối u xương bao gồm:

- Sốt

- Đổ mồ hôi đêm

- Sưng quanh xương

- Đi khập khiễng