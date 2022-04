Dấu hiệu cảnh báo trẻ vị thành niên mắc chứng trầm cảm

90% nguyên nhân trẻ tự tử là do các bệnh lý về tâm thần

Tại Việt Nam, chưa có thống kê cụ thể về tỉ lệ trẻ vị thành niên tự tử chiếm bao nhiêu % trong số các nguyên nhân gây tử vong tại lứa tuổi này. Tuy nhiên, theo 1 nghiên cứu tại Úc, con số này chiếm đến 20% trong tổng số ca tử vong ở lứa tuổi vị thành niên.

“Đây là điều đáng phải suy nghĩ” – bác sĩ Nhung nói, đồng thời cho biết: “Tỉ lệ trẻ vị thành niên tự sát cao hơn so với người lớn. Đặc biệt là nam nhiều hơn nữ do đặc điểm về tâm sinh lí của 2 giới tính khác nhau. Về nguyên nhân tự tử của trẻ vị thành niên, 90% là do các bệnh lí về tâm thần. Trong đó, trầm cảm nội sinh đứng đầu bảng”.

Theo bác sĩ Nhung, đã có rất nhiều báo cáo, con số cho thấy gia tăng tỉ lệ lo âu trầm cảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nguyên nhân có thể do sự cách li xã hội kéo dài, trẻ không được đến trường, thiếu giao tiếp với thầy cô, bạn bè, lo lắng về dịch bệnh, sự mất mát người thân,… Tất cả những yếu tố nêu trên có thể là nguyên nhân khởi phát bệnh trầm cảm ở lứa tuổi vị thành niên.