Dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư tuyến tụy là gì?

Khi nói đến các dấu hiệu nhận biết, ung thư tuyến tụy đặt ra một thách thức đặc biệt. Các bác sĩ thường không thể cảm nhận hoặc phát hiện ra khối u sớm trong quá trình khám sức khỏe định kỳ.

Theo Cancer Center, nằm sâu trong bụng, tuyến tụy nằm ẩn sau nhiều cơ quan, bao gồm dạ dày, ruột non, gan, lá lách, túi mật và ống dẫn mật. Vì vậy, nếu một khối u ung thư phát triển trong tuyến tụy, bạn có thể không nhận thấy cho đến khi nó phát triển quá lớn.

Vào thời điểm các triệu chứng bắt đầu, ung thư có thể đã lan ra ngoài tuyến tụy của bạn đến các bộ phận khác của cơ thể.

Tầm soát ung thư tuyến tụy