Dấu hiệu cảnh báo nguy cơ vô sinh ở trẻ gái lúc dậy thì

Ảnh minh hoạ.

Vì vậy, nếu trẻ ở tuổi dậy thì thấy con có các triệu chứng trên cha mẹ nên cho con đi khám vì con có thể bị hội chứng buồng trứng đa nang.

3 yếu tố gây buồng trứng đa nang



Nguyên nhân của buồng trứng đa nang, bác sĩ Thuỷ cho rằng hiện có nhiều yếu tố khiến trẻ bị buồng trứng đa nang.

Thứ nhất do ăn uống: Trẻ ăn quá nhiều đường. BS Thuỷ lý giải khi ăn quá nhiều đường, đường chuyển hoá nhiều và cơ thể phải tiết kháng insulin quá nhiều làm buồng trứng không hoạt động, không rụng trứng và tăng Androgen. Trẻ ăn nhiều ngọt còn làm béo phì tạo nên vòng luẩn quẩn không rụng trứng được nên càng làm nặng tình trạng buồng trứng đa nang.

Thứ hai, do yếu tố gia đình: Gia đình có mẹ, chị em gái bị buồng trứng đa nang thì các con cũng dễ bị. Bác sĩ Thuỷ cho biết vấn đề này không phải do gen mà do lối sống của các gia đình giống nhau. Mẹ lười vận động thì con cũng lười vận động.