Dấu hiệu cảnh báo gan bị tổn thương

Nước tiểu thường có màu sẫm do bilirubin được bài tiết qua thận. Mức độ cao của bilirubin có thể do viêm hay các bất thường khác của tế bào gan hoặc tắc nghẽn ống dẫn mật. Đôi khi, vàng da do vỡ một lượng lớn hồng cầu, xảy ra ở trẻ sơ sinh. Vàng da thường là dấu hiệu đầu tiên và đôi khi là dấu hiệu duy nhất của bệnh gan.

Ngứa da

Bác sĩ chuyên khoa gan Sumera Ilyas giải thích: "Đầu tiên, bệnh nhân có thể mệt mỏi, suy nhược, sụt cân, buồn nôn, dễ bị bầm tím hoặc chảy máu, sưng phù ở chân, bàn chân hoặc mắt cá chân, ngứa da, mẩn đỏ trên lòng bàn tay và mạch máu giống mạng nhện trên da”.