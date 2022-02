Đấu giá trăm triệu lít xăng dự trữ quốc gia, giải khan hiếm nguồn cung

3 giờ trước Xã hội

Sau nhiều ngày vào cuộc, Công an xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã tìm thấy nữ sinh lớp 9 đi chơi Tết rồi mất tích bí ẩn. Hiện cháu Giang đã được công an bàn giao cho gia đình.