Đấu giá bức "Người phụ nữ đội nón đứng bên sông" của Mai Trung Thứ

Vào ngày 14/12 tới đây, cuộc đấu giá "Mapping Modernities" (Phác họa những nét hiện đại) sẽ được nhà đấu giá Sotheby Hồng Kông tiến hành.

Trong cuộc đấu giá sẽ có 4 bức họa của danh họa Mai Trung Thứ (1906 - 1980) được đem ra rao bán. Sau kỷ lục về giá mà bức "Chân dung Madam Phương" của danh họa Mai Trung Thứ từng xác lập trong năm nay, nhà đấu giá Sotheby Hồng Kông tiếp tục đặt nhiều kỳ vọng khi giới thiệu loạt 4 tác phẩm của vị danh họa này.