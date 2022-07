Đau đầu vì say rượu bia, tuyệt đối không được làm điều này

Nguyên nhân đau đầu khi say rượu là do ethanol trong rượu khiến cơ thể tăng thải nước tiểu, đi tiểu nhiều hơn, cơ thể bị mất nước, acetaldehyde tăng cao, huyết áp giảm do các mạch máu cung cấp cho não được mở rộng hơn.

Vì thế, người uống rượu thường thấy khát nước, có thể kèm theo tình trạng chóng mặt, choáng, đau đầu.