Đau đầu có phải là dấu hiệu của khối u não không?

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 50-75% người lớn 18-65 tuổi trên toàn thế giới cho biết bị ít nhất một lần đau đầu vào năm 2015. WHO cũng lưu ý rằng có tới 4% dân số trưởng thành trên thế giới sống với rối loạn nhức đầu mãn tính. So với những con số khổng lồ này, các bác sĩ chỉ chẩn đoán khoảng 330.000 người bị ung thư não hoặc tủy sống vào năm 2016.

Hầu hết các cơn đau đầu không phải là dấu hiệu của khối u não. Một người hiếm khi phải đi viện cấp cứu khi thường xuyên bị đau đầu. Tuy nhiên, một khối u não có thể dẫn đến đau đầu dữ dội và dai dẳng.

Hiệp hội u não Hoa Kỳ tổng kết khoảng 50% người bị u não bị đau đầu. Tuy nhiên, khối u não gây ra một loại đau đầu cụ thể khác với chứng đau nửa đầu hoặc đau đầu kiểu căng thẳng.

Ảnh minh họa: T.C.

Theo Medicalnewstoday, đau đầu do khối u não có những đặc điểm sau:

- Nghiêm trọng hoặc dai dẳng bất thường, đặc biệt ở những người không có tiền sử đau đầu nặng hoặc mãn tính.

- Đau hơn hoặc dữ dội hơn vào buổi sáng.

- Cơn đau khiến bạn phải tỉnh giấc vào nửa đêm.