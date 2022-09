Đau đầu ai cũng gặp, nhưng khi nào cảnh báo nguy hiểm?

Đặc biệt, những cơn đau đầu này thường xảy ra khi bệnh nhân đang làm việc căng thẳng và gặp những stress trong cuộc sống. Thời gian của những cơn đau đầu do căng thẳng có thể kéo dài từ vài phút đến vài giờ.

Theo BS Quang, đau đầu căng thẳng có thể do chế độ sinh hoạt, do thiếu ngủ, mất ngủ, ít thể dục, cuộc sống căng thẳng. Để giảm đau đầu do căng thẳng, bệnh nhân cần điều chỉnh lối sống, ăn uống hợp lý, ưu tiên cho ngủ, tránh làm việc quá sức...

Khác với bệnh nhân đau 2 bên đầu do căng thẳng, stress, người đau đầu migraine thường đau một bên. Một số người khởi phát một bên đầu rồi lan sang 2 bên. Cơn đau kéo dài từ 4 - 72 giờ. Cường độ đau có thể ở mức vừa phải đến nhiều, kèm theo triệu chứng buồn nôn, ói, sợ ánh sáng, sợ tiếng động.

Một số những trường hợp trước khi xảy ra các dấu hiệu cơn đau đầu migraine (tiền triệu) có thể thấy ám điểm về ánh sáng. Ví dụ, bệnh nhân thấy ánh sáng chạy trước mắt như hình chữ Z, hoặc đột ngột không thấy một vùng nào đó ở phía thị trường đang nhìn. Một số người còn mờ mắt, yếu liệt tay chân, nói khó, giọng nói thay đổi…