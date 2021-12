Một thành phần không thể không nhắc đến đối với quang điện tử là các đầu dẫn quang điện tử hồng ngoại. Do đặc trưng của các mục tiêu bay là có động cơ phát nhiệt rất lớn, từ 950oC đến 2.000oC nên rất dễ bị nhận ra bởi các cảm biến hồng ngoại. Các đầu dẫn tầm nhiệt đã được nghiên cứu và phát triển từ rất sớm. Từ chỗ sử dụng các cảm biến đơn kết hợp với các bộ biến điệu tần số không gian bằng cơ khí để xác định hướng của các nguồn nhiệt, các đầu dẫn hồng ngoại tiến hóa thành các đầu dẫn cảm biến ảnh hồng ngoại. Với độ phân giải cao, khả năng nhận biết thông tin đầy đủ hơn, các đầu dẫn cảm biến ảnh hồng ngoại đã trở nên lợi hại hơn rất nhiều, ít bị đánh lừa bởi các biện pháp nghi trang bằng phát sáng nhiệt.