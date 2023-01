Đau dạ dày nên tránh một số trái cây

Theo trang Eat this not that, bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Khi có tuổi, những thay đổi cơ thể nhất định có thể khiến việc giảm cân trở nên khó khăn hơn. Dưới đây là 5 điều cần tránh trong ăn sáng.