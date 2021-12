Đau bụng đi khám, cụ ông phát hiện mắc hai bệnh ung thư đường tiêu hóa

Your browser does not support the audio element.

Bệnh nhân là ông Hoàng T.T. (72 tuổi, Quảng Ninh), bị ung thư dạ dày và ung thư đại tràng sigma. Ông đến khám tại Bệnh viện Bãi Cháy với biểu hiện đau bụng, mệt mỏi nhiều.

Qua thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng (nội soi dạ dày-đại tràng, CT Scaner ổ bụng, giải phẫu bệnh), bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày tế bào nhẫn T4 và ung thư đại tràng sigma T3. Sau hội chẩn chuyên khoa, tiên lượng bệnh cảnh nặng nề, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật cắt bỏ các khối ung thư cho bệnh nhân.