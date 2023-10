Đầu bếp Võ Quốc từ chối trả lời về nội dung xin lỗi công khai trên facebook

Luật sư Lưu Tấn Anh Toàn nói thêm: "Nếu đầu bếp Võ Quốc vẫn khẳng định mình không phải là người đăng, facebook không do mình kiểm soát thì tại sao không có đơn gởi cơ quan cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao của Công an TP HCM để nhờ can thiệp?

Việc tìm ra người đăng nội dung tục tĩu trên facebook rất dễ dàng. Chúng ta sống trong một xã hội bình đẳng, sai thì nhận lỗi dễ được tha thứ hơn là cứ quanh co đổ lỗi'.

Nội dung xin lỗi của đầu bếp Võ Quốc