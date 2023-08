Đầu bếp Top Chef Việt Nam mang sản vật biển cả - sông ngòi – đất liền phục vụ thực khách

Cách tân với thịt cừu, heo, dê, bò, món được khen, món khiến Giám khảo thất vọng

“Tôi chọn đội From The Land và họ có món thịt cừu rất rất đẹp. Tôi nghĩ hương vị thực sự vượt qua sự kỳ vọng của tôi”, Phillip An – thực khách dùng tiệc Sunday Brunch chia sẻ.

Bún chả cừu

Món thịt cừu mà vị thực khách này nhắc tới chính là ‘Bún chả cừu’ của đầu bếp Đinh Sơn Trúc. Lấy ý tưởng từ bún chả Hà Nội, nam đầu bếp nâng tầm món ăn bằng thịt cừu Ninh Thuận và thịt cừu nhập khẩu, kẹp thêm lá mắc mật bên ngoài khi nướng để tạo hương vị khác biệt. Đồ chua ăn kèm được bài trí cách tân với hình dạng một chiếc xiên que xinh xắn.

Đánh giá cao ý tưởng của Sơn Trúc nhưng mặt khác, Giám khảo Luke Nguyễn cũng góp ý nam đầu bếp nên nhấn nhá thêm để hương vị món ăn trở nên đậm nét hơn.

Món ăn duy nhất từ sản vật đất liền thực sự thuyết phục được vị Giám khảo người Úc gốc Việt này là ‘Heo bóng đêm’: “Tôi thích món heo của bạn, heo hắc ám. Món ăn rất ngon”.