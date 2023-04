Dấu ấn Pháp - Việt qua cuốn sách về những con đường

Đọc từng tên phố, tên quảng trường, xem nguồn gốc lịch sử, độc giả có thể đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Những bức tranh, ảnh tư liệu quý minh họa, kèm bản đồ vị trí địa lý, giúp người đọc có thể tìm đến thăm, nếu có dịp qua những địa phương ở Pháp hoặc Việt Nam. Cuốn sách in bằng hai ngữ Việt và Pháp không những để bạn đọc hai nước cùng hiểu mà còn giúp họ học ngôn ngữ của nhau.

Từ những đường phố mang tên địa danh Hà Nội, Sài Gòn - Chợ Lớn, Hải Phòng, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Sơn Tây, Điện Biên Phủ, Đống Đa… đến con đường mang tên các nhân vật như Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Trỗi, Đỗ Hữu Vị, Yersin, Pasteur ...; từ những quảng trường mang dấu ấn Việt Nam ở Paris, Lyon, Marseilles đến các phố phường mang tên các danh nhân Pháp tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Lạt… hơn 200 con đường và địa danh đã được tác giả Trần Thu Dung đưa vào cuốn sách có tựa đề “Dấu ấn Pháp - Việt qua tên những con đường”. Tác phẩm dày 292 trang, khổ 14,4 x 20,5cm là công trình sưu tầm công phu do Tiến sĩ, nhà văn Việt kiều Trần Thu Dung dày công thu thập tư liệu, tỉ mỉ ghi chép và tìm hiểu lịch sử quá trình đặt tên những địa danh mang dấu ấn của cả hai nước Pháp và Việt Nam.

Tượng Bác Hồ trong công viên Montreau, thành phố Montreuil.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Pháp về mục đích thực hiện cuốn sách, nhà văn Thu Dung cho biết tác phẩm được ra mắt vào đầu năm 2023 nhằm chào mừng 50 năm ngày Việt Nam và Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược. Theo bà, thời kỳ Pháp thuộc và cuộc chiến tranh giành độc lập ở Đông Dương trôi qua đã để lại những dấu tích gợi nhắc ký ức, cả hào hùng và đau thương, ở cả hai nước Pháp và Việt Nam dưới nhiều kiểu dạng khác nhau, trong đó dễ thấy nhất là tên địa danh, đặc biệt là tên đường phố. Ngày nay, sau nhiều năm tháng đổi thay, những dấu ấn ấy chỉ còn lại lác đác và không phải ai cũng biết về nguồn gốc lịch sử - văn hóa đằng sau chúng. "Các con đường đều mang dấu ấn của lịch sử. Nhưng những con đường này cũng có thể bị thay thế trong quá trình biến đổi của lịch sử, vì thế tôi quyết định phải ghi chép lại khi tôi thấy rất nhiều con đường của Việt Nam có mặt ở Pháp". Đó là điều mà bà Thu Dung trăn trở khi quyết định viết cuốn sách này.

Bà chia sẻ, quá trình sưu tầm có nhiều thuận lợi do được bạn bè cung cấp thông tin, chính quyền tạo điều kiện tìm tòi tư liệu, nhưng khó khăn cũng rất nhiều vì đa số các tên gọi đều liên quan đến lịch sử. Do đó, trong quá trình sưu tầm, bà luôn phải kiểm chứng dữ kiện, ngay cả với những con đường quá nhỏ chẳng tìm được trên Internet hoặc chẳng gợi lên sự liên hệ nào mặc dù vẫn liên quan đến Việt Nam. Bên cạnh đó, tiếng Việt có dấu, trong khi chuyển sang tiếng Pháp thì không, do đó đây cũng là một rào cản trong quá trình sưu tầm. "Quá trình viết bất kỳ cuốn sách nào đều đòi hỏi cảm hứng và sự kiên nhẫn. Cảm hứng tạo nên động lực, kiên nhẫn để hoàn thành. Đặc biệt là cuốn này đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn, vì nó mang tính chất lịch sử. Mà đã là lịch sử, thì không thể nổi hứng viết như tiểu thuyết, càng không phải ngẫu hứng như làm thơ. Lịch sử đòi hỏi sự chính xác và khách quan của người cầm bút" - bà tâm sự và nhấn mạnh rằng tác phẩm này là một đóng góp ý nghĩa đối với tình hữu nghị của hai nước vì nhắc đến quá khứ và văn hóa Pháp - Việt với cái nhìn kính trọng vượt lên trên “cựu thù”.