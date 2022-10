Dấu ấn nữ quyền ở phim điện ảnh Việt

Trong đó, đáng chú ý là “Gái già lắm chiêu 5” có sự tham gia diễn xuất của hai gương mặt gạo cội là NSND Lê Khanh, Hồng Vân và Kaity Nguyễn. Đằng sau những người phụ nữ quyền lực, giàu có với vẻ ngoài hào nhoáng như Lý Lệ Hà và Lý Lệ Hồng thì vẫn có những góc khuất tâm lý, khó khăn riêng mà họ phải gồng gánh mỗi ngày.

Đặc biệt, bộ phim mới nhất đang công chiếu ngoài rạp “Cô gái từ quá khứ”. Tuy phim tập trung khai thác những góc khuất trong giới showbiz nhưng không thể phủ nhận được sự mạnh mẽ, không từ bỏ trước một số phận nhiều ngang trái của nhân vật mà Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận. Dù bị bạo hành, bị lạm dụng tình dục, phải đi ở đợ... nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến cái chết mà luôn nỗ lực hết mình để bước ra khỏi vết đen đó.

Giới làm phim nữ cũng đã... bước ra ánh sáng

Theo thống kê của các trường đào tạo nghệ thuật trên thế giới cho thấy, 50% số người theo học ở trường điện ảnh là phụ nữ nhưng sau khi ra trường chỉ có khoảng 10% đạo diễn nữ làm nghề đúng với chuyên ngành đào tạo. Số phim do phái nữ làm ra mỗi năm, kể cả ở những hãng phim lớn của Hollywood, cũng chỉ chiếm khoảng 10%. Điều đó cho thấy số đạo diễn nữ làm nghề và có cơ hội làm phim chiếm số lượng rất ít. Nguyên nhân chủ yếu là do công việc đạo diễn điện ảnh đòi hỏi yêu cầu rất khắt khe mà phụ nữ khó có thể đáp ứng tốt so với cánh mày râu, như là về sức khỏe, sự dẻo dai...