Dầu ăn khan hiếm, người dân xếp hàng nhiều giờ chờ mua, 2 người tử vong

Người đứng đầu Đơn vị Điều tra Hình sự thuộc Sở Cảnh sát thành phố Samarinda là ông Andika Dharma Sena cho biết, bà Riyani đã bị kiệt sức trong quá trình xếp hàng tại 3 siêu thị khác nhau, do bà cố gắng mua 2 lít dầu ăn ở mỗi siêu thị.

“Nạn nhân cảm thấy bị đau và co rút tay nên đã gọi điện cho chồng. Sau đó, bà ấy đã bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện”, ông Sena cho hay.

Trong những tháng gần đây, Indonesia rơi vào cuộc khủng hoảng dầu cọ do giá dầu cọ thô đã tăng 40% kể từ đầu năm nay. Nguyên nhân là do giá dầu trên toàn giới liên tục tăng do nhiều yếu tố. Trong đó, cuộc tấn công quân sự của Nga ở Ukraine đã gây ra tình trạng khan hiếm các loại dầu như dầu hướng dương và dầu hạt cải, cũng như ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất dầu cọ ở nhiều quốc gia như Malaysia.

Để đối phó với tình trạng thiếu hụt nguồn cung, chính phủ Indonesia đã giới hạn mức bán tại các siêu thị. Theo đó, mỗi người dân chỉ được mua tối đa 2 lít dầu ăn khi vào siêu thị. Tuy nhiên, nhiều khách hàng như bà Riyani đã tìm cách tích trữ sẵn dầu ăn do lo sợ nguồn cung thiếu hụt sẽ đẩy giá cả mặt hàng này ngày càng tăng cao. Thậm chí, không ít người còn đứng xếp hàng để mua dầu ăn sau đó bán lại cho người khác với giá cao hơn.