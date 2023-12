Dấu ấn đậm nét sau 10 năm thực hiện nghị quyết về chính sách xã hội

"Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân khắp mọi miền đất nước được nâng lên rõ rệt; diện mạo xã hội thay đổi căn bản; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; kinh tế, xã hội phát triển toàn diện và hài hòa hơn; đem lại niềm tin và sự hài lòng của người dân, khẳng định tính ưu việt của chế độ", theo Thủ tướng.

Có được những kết quả này, theo Thủ tướng, là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bên cạnh đó là sự giám sát, đồng hành của Quốc hội và sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát thực tiễn của Chính phủ, Thủ tướng cùng các bộ, ngành địa phương trong triển khai.

Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Hồng Phong).

Với bối cảnh mới hiện nay, Thủ tướng nhấn mạnh phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện, xây dựng chính sách an sinh xã hội toàn diện hơn, đa tầng hơn, hiện đại hơn, bao trùm hơn và bền vững hơn, bảo đảm an sinh, an ninh, an dân.

Theo người đứng đầu Chính phủ, Nghị quyết 42 đưa ra 4 quan điểm vừa có tính kế thừa, phát huy, vừa có tính đổi mới, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trong đó, nghị quyết tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng về nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Nhấn mạnh điểm mới, Thủ tướng cho biết Nghị quyết 42 xác định đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội theo hướng toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững.

Bên cạnh đó, nghị quyết nêu rõ xây dựng và thực hiện chính sách xã hội phải đặt trong tổng thể quản lý phát triển xã hội bền vững; giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội, kiểm soát phân tầng xã hội, bảo đảm an sinh cho nhân dân trong quá trình phát triển.