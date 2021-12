Đất vùng ven lại nổi sóng, cảnh báo mạng lưới cò mồi kích giá dựng đứng

Your browser does not support the audio element.

Cẩn trọng trước cơn sóng đất vùng ven

Theo ghi nhận, đất vùng ven gần Hà Nội năm qua liên tục nổi sóng. Lượng quan tâm từ nhà đầu tư tăng mạnh.

Dẫn số liệu báo cáo từ địa phương, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết tại thời điểm cuối quý I, đầu quý II, hiện tượng tăng giá, thậm chí "sốt" tại một số phân khúc bất động sản diễn ra.

Sau cơn sốt đất hồi đầu năm tại Bắc Giang nhiều khách hàng từng bỏ cọc, tháo chạy khỏi lô đất trúng đấu giá (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Cụ thể, giá đất nền tại một số điểm cục bộ của một số địa phương có mức ghi nhận tăng cao như ở vùng ven Thủ đô Hà Nội như Quốc Oai (tăng 20%), Ba Vì (45%), một số điểm thuộc các tỉnh như Hòa Bình (46%), Bắc Ninh (20%), Hưng Yên (26%)…

Nhiều nơi như Thanh Hóa; TP Thủ Đức, huyện Cần Giờ (TPHCM); Biên Hòa, Nhơn Trạch và Long Thành (Đồng Nai)… cũng ghi nhận hiện tượng giá đất nền tăng rất nhanh trong thời gian ngắn.