Đạt Villa và bạn gái ôm nhau khóc hết nước mắt khi chia tay

Chàng trai tiết lộ, vì quá bịn rịn nên màn tạm biệt mất đến 2 tiếng đồng hồ. Thậm chí, nếu chỉ chậm 5 phút thôi là Đạt Villa bị trễ chuyến bay.

Clip cặp đôi chia tay ở sân bay.

Đáng chú ý, Vidhia còn nói một câu khiến anh không nỡ trở về Việt Nam: "Đạt đừng Việt Nam nhé". Sau đó, bạn gái người Indonesia lại ngậm ngùi: "Thôi Đạt quay về Việt Nam đi".

"Lúc nghe Vidhia nói thế mình đã định quay lại. Quay lại được 3, 4 bước rồi nhưng nghĩ lại, sợ chạy ra ôm Vi lại càng òa lên khóc to hơn. Nên mình không dám quay lại, nên cắm đầu mà đi", Đạt Villa tâm sự khoảnh khắc chia tay bạn gái.